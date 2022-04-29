Çorum'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

ÇORUM Çorum'da bir minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, çevreyolu bulvarının arka sokağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursun A.'nın kullandığı 19 DV 699 plakalı otomobil ile Ö.K. yönetimindeki 19 S 0316 plakalı minibüs ara sokakta çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Dursun A. ile araçta bulunan oğlu Abdulkadir A., yaralandı.

İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan baba-oğul 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldığı bildirildi.