Mersin'de vefat eden Kıbrıs gazisi toprağa verildi - Haberler

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Mersin'de vefat eden Kıbrıs gazisi toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Mersin'de vefat eden Kıbrıs gazisi toprağa verildi

Mersin'in Mut ilçesinde hayatını kaybeden 68 yaşındaki Kıbrıs gazisi Ahmet Yıldız toprağa verildi.

Mersin'in Mut ilçesinde hayatını kaybeden 68 yaşındaki Kıbrıs gazisi Ahmet Yıldız toprağa verildi.

1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na katılarak gazi olan Ahmet Yıldız hayatını kaybetti. Yıldız için Mut Belediye Merkez Laal Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Kaymakam Batuhan Bingöl, Belediye Başkanı Volkan Şeker, Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Ahmet Kemal Balcı, Mut MYO Müdürü Kasım Pınar, Muharip Gaziler Derneği Mut Temsilcisi Halil Söylemez, gazinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mut Müftüsü Mustafa Öztürk'ün kıldırdığı namazın ardından Yıldız'ın cenazesi ilçeye bağlı Barabanlı Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi. - MERSİN

Mersin'de vefat eden Kıbrıs gazisi toprağa verildi

Mersin'de vefat eden Kıbrıs gazisi toprağa verildi

Mersin'de vefat eden Kıbrıs gazisi toprağa verildi

Mersin'de vefat eden Kıbrıs gazisi toprağa verildi

Mersin'de vefat eden Kıbrıs gazisi toprağa verildi

Mersin'de vefat eden Kıbrıs gazisi toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel, Güncel, Haberler

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