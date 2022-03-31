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Gençlerin silahlı kavgasında kan aktı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Hasan Eryılmaz - Yerel
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Gençlerin silahlı kavgasında kan aktı: 1 yaralı Malatya'da gençlerin silahlı, bıçaklı kavgasında 1 kişi yaralandı.

Gençlerin silahlı kavgasında kan aktı: 1 yaralı

MALATYA - Malatya'da gençlerin silahlı, bıçaklı kavgasında 1 kişi yaralandı.

Olay, 16.00'da Battalgazi ilçesine bağlı Çirikpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Efendi Sokakta alacak verecek meselesi yüzünden S.Ş.,M.Ş. ile E.D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda göğüs bölgesine bıçak darbesi alan E.D. yaralanırken, S.Ş. tarafında silahla bir el havaya ateş açıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın şüphelilerin yakalanarak gözaltına alındığı olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Gençlerin silahlı kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Gençlerin silahlı kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Gençlerin silahlı kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Gençlerin silahlı kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Gençlerin silahlı kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Gençlerin silahlı kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Gençlerin silahlı kavgasında kan aktı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - Yerel

3. Sayfa, Yerel, Güncel, Haberler

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