Son Dakika | Kaymakam Basri, Atatürk evi, müze ve şehitliklerde incelemelerde bulundu Yerel Haberler Son dakika haberlerine göre Dumlupınar Kaymakamı Bilal Basri, Atatürk evi, müze ve şehitliklerde incelemelerde bulundu. Dumlupınar Kaymakamı Bilal Basri, Atatürk evi, müze ve şehitliklerde incelemelerde bulundu. Kaymakam Basri, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, İl Genel Meclis üyesi Nafiz Uçar, Başkomutan Tarihi Milli Park Şube Müdürü Serpil Taşpınar, Müdür Yardımcısı Cihan Yüksel ve Kurum amirleri ile birlikte ilçede bulunan Atatürk evi, Müze ve Şehitliklerin bakım çalışmalarını yerinde inceledi, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. - KÜTAHYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Mustafa Kemal Atatürk Şemsettin Akağaç Dumlupınar Yerel Haberler Son Dakika

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