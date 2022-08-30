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Son Dakika | Jandarma komandoların yaptığı hareketler büyük beğeni topladı

Yerel Haberler

Son Dakika | Jandarma komandoların yaptığı hareketler büyük beğeni topladı

Son dakika haberi... Mersin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı, Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

Mersin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı, Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı. Özellikle kutlama programı çerçevesinde jandarma komandoların yaptığı silahlı hareket gösterisi ile zeybek oyunu büyük beğeni aldı.

30 Ağustos Zafer Bayramının 100. yıldönümü çerçevesinde Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen tören, saat 09.00'da Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın tören kıtasını selamlamasıyla başladı. Törene, Vali Pehlivan'ın yanı sıra Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, milletvekilleri, askeri erkan, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Törende, Vali Pehlivan, Tuğamiral Gedik ve Başkan Seçer'in Atatürk Anıtına çelenk sunumlarının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde Türk Bayrağı göndere çekildi. Buradaki törenin ardından Vali Pehlivan, Tuğamiral Gedik ve Başkan Seçer Kültür Merkezinde tebrikleri kabul etti.

Tören daha sonra yeniden Cumhuriyet Meydanında devam etti. Vali Pehlivan, Tuğamiral Gedik ve Başkan Seçer, askeri ciple törene katılanların bayramını kutladı. Öğrencilerin şiir okuduğu, Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Ekibinin gösteri sunduğu törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Türk Silahlı Kuvvetleri adına Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığında görevli bir binbaşı yaptı.

Özellikle kutlama programı çerçevesinde jandarma komandoların yaptığı silahlı hareket gösterisi ile zeybek oyunu büyük beğeni aldı.

Tören, bayrak flama grubu, askeri birlik, gaziler ve sporcu gençlerin tören geçişiyle sona erdi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cumhuriyet Jandarma Mersin Yerel Haberler Son Dakika

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