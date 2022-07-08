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Son dakika: Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, Whatsapp İhbar Hattı Oluşturdu

ANKA - Yerel
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Son dakika: Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, Whatsapp İhbar Hattı Oluşturdu

Son dakika yerel haberi: Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) Zabıta Daire Başkanlığı, WhatsApp ihbar hattı oluşturdu.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) Zabıta Daire Başkanlığı, WhatsApp ihbar hattı oluşturdu.

Zabıta ekipleri, 7/24 ulaşılabilecek ihbar hattı ile HBB yetki alanlarına anında müdahale edebilecek. Ekiplerin yetki alanı dışında bulunan bölgeler için ise hızlı şekilde yönlendirme sağlanacak.

Yurttaşlar, hangi saatte olursa olsun zabıta ekiplerini ilgilendiren her türlü şikayeti, 0535 108 34 46 numaralı ihbar hattına ulaşarak iletebilecek.

ANKA / Yerel

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