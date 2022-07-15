15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehit mezarları ziyaret edildi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehit mezarları ziyaret edildi Van'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit mezarları ziyaret edildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehit mezarları ziyaret edildi VAN - Van'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit mezarları ziyaret edildi. Van'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde Tuşba ilçesindeki Akköprü Mezarlığı'nda şehitlik ziyareti yapıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından mezarlık ziyareti programı son buldu. Düzenlenen programa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, şehit aileleri, kurum amirleri, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Protokol, mezarlık ziyaretinin ardından Yukarı Norşin Camii'nde düzenlenen mevlit ve hatim programına katılmak üzere buradan ayrıldı. İhlas Haber Ajansı / Yılmaz Sönmez - Yerel Yerel Haberler

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