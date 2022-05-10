Son dakika haberleri! Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 17 yaralı

DAZKIRI, AFYON (İHA) - Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 17 yaralı

AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 17 kişi yaralandı.

Olay, Afyonkarahisar - Denizli kara yolu Başmakçı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Musa Cumhur Ç. idaresindeki 03 ADR 140 plakalı servis minibüsü, Halil A.'nın kullandığı 03 F 0295 otomobille çarpıştı. İhbar üzerine, kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler ile birlikte yaralanan toplam 17 kişi, Afyonkarahisar ve Denizli'deki hastanelere kaldırıldı.