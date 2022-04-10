Son dakika haberleri... Samsun'da 10 Nisan Polis Bayramı kutlamaları

Samsun'da Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıldönümü nedeniyle etkinlikler düzenlendi. Etkinlikte narkotik dedektör köpeğinin gösterisi büyük ilgi gördü.

Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yılı ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla Samsun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'nda tören düzenledi. Törenin ardından polis araçları siren çalarak ana arterleri dolaştı. Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda açılan polis standı gezildi. Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki şubelerin kullandıkları araç gereçlerin tanıtımının yapıldığı standı Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, sivil toplum örgütü temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, emniyet mensupları ve vatandaşlar gezerek görevlilerden bilgi aldılar. Trafik standında ise emniyet kemeri simülatörü vatandaşların ilgisini çekti. En fazla ilgiyi saklanan eroini bulan Narkotik Şube Müdürlüğüne bağlı Toni adlı 5 yaşındaki Alman kurdu narkotik dedektör köpeği gördü. Düzenlenen gösteride dubaların altına gizlenmiş eroini kısa sürede bulan Toni büyük alkış topladı. Standın akşam saat 22.00'ye kadar açık olduğu öğrenildi. - SAMSUN