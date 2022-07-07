Son dakika haberleri... Ressam, Boya Malzemelerinin Zamlanmasından Şikayetçi: "Boyalarım, Tuvalim… Yüzde 500 Zam Geldi. Eser Üretemez Olduk, Artık"

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'de yaşayan ressam Muammer Kocadallı, yağlıboya malzemelerinin fiyatlarının çok yükseldiğini belirtti. Kocadallı, "Aldığım malzemeler, boyalarım olsun, tuvalim olsun yüzde 500 zam geldi bunlara. Artık zorlanmaya başladık resim yapma işinde. Boyalar aşırı derecede pahalandı. Buna bir çare bulunsun istiyoruz. Bu nedir böyle? Eser üretemez olduk, artık" dedi.

Kadirli ilçesi Anberinarkı köyündeki evinde doğa ile iç içe resimlerini yapan 42 yaşındaki ressam Muammer Kocadallı, yağlı boya resimlerinde kullandığı boyaların fiyatlarının artmasından dolayı mesleğini yapamaz olduğunu belirtti.

Kocadallı, "Çocukluğumdan beri yağlı boya eserler üretiyorum, yapıyorum. Bugüne kadar binlerce eser yaptım. İstanbul'dan buraya pandemiden dolayı köyüme geldim, yerleştim ve burada incelemelerde bulundum. Kuşları, doğayı birebir inceleyip resimlerimi tuvale aktarıyorum" diye konuştu.

"ESERİMİZİ YAPAMAZ HALE GELDİK"

Muammer Kocadallı şunları söyledi:

"Aldığım malzemeler, boyalarım olsun, tuvalim olsun yüzde 500 zam geldi bunlara. Artık zorlanmaya başladık resim yapma işinde. Boyalar aşırı derecede pahalandı. Bir tuvale bir eseri yapmam için zaten 10-15 tane boya birbirine karıştırıp yapıyorsun, bir rengi bulmak için. O yüzden büyük bir sorunla baş başayız. Şu anda bütün gıda sektöründe olduğu gibi bu boyalarımız da olsun, bu fırçalarda olsun, spatulalar da olsun, her şey yüzde 500'e kadar zamlandı. Buna bir çare bulunsun istiyoruz. Bu nedir böyle eserimizi yapamaz hale geldik. Devamlı yaptığımız eserler Avrupa ülkelerine gönderiyordum ben, yurtiçinde zaten binlerce eserimiz var. Buna bir çare bulunsun boya bu kadar uçtu gitti her şey. Bu ne olacak bu şekil eser üretemez olduk.

"MALZEMELERE YÜZDE 500 ZAM GELDİ"

Mesela 170 TL'ye aldığım boya 700-800 lira, yani bu yüzde 500 zam demek. 170'e aldığım tuval oldu 800 lira mesela. Tuvalin boyuna göre değişiyor bunlar. Yüzde 400'lük 500'lük zam var her şeye. 3 gün önce aldığım bir yağlı boyayı 4-5 gün sonra gidiyorum gene zam geldi diyorlar. Çaya, şekere, yağa, bu kadar zam geliyor ekmeğe zam geliyor her şeye zam geliyor da bu boyaya da zam geldi bu hiç gündeme gelmiyor. Buna bir çare bulunsun, bu yağlı boya eser üretemez olduk artık.

ANKA / Yerel