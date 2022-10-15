Son dakika haberleri... Oyuncu Billur Kalkavan 59 yaşında hayatını kaybetti Yerel Haberler Son dakika haberleri... Bir süredir kanserle mücadele eden 59 yaşındaki oyuncu Billur Kalkavan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir süredir kanserle mücadele eden 59 yaşındaki oyuncu Billur Kalkavan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir süredir kanserle mücadele eden oyuncu Billur Kalkavan, hastanede tedavi görüyordu. Yaklaşık 6 aydır akciğer kanseri tedavisi gören oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan, 59 yaşında hayatını kaybetti. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Billur Kalkavan Yerel Haberler Son Dakika

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