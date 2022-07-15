Son dakika haberleri... Keçiören'de 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda anma töreni düzenlendi

Keçiören Belediyesi, ilçedeki 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenledi.

Törende konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türkiye'nin 9 bin 500 yıllık bir tarihe ve devlet geleneklerine sahip olan bir devlet olduğunun altını çizerek, "Bizi taşeron devlet haline getirme operasyonunun, hain operasyonun 6. yılındayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1923'de kurulmuş bir devlet değil. Biz 4 bin 500 yıllık diyorduk ama son Alman Tarih Enstitüsü'nün yaptığı araştırmalar sonucu 9 bin 500 yıllık bir tarih olduğu ortaya koyulmuştur. Devlet geleneği olan bir milletiz, kökleri sağlam olan bir devletiz" ifadelerinde bulundu.

"Darbe girişimini durdurmaya inanın meyhaneden de giden var, camiden de giden var"

Türk milletinin her kesiminde 15 Temmuz darbe girişimini durdurmaya giden insanların olduğunu belirten Altınok, "Bundan sonra bir 40 yıl daha gitmesin inşallah. Türk milleti devletine sahip çıkmıştır. Tankların üzerine, silahların üzerine, helikopterlerin üzerine savaş uçaklarının üzerine çoluk çocuk demeden herkes katıldı. Darbe girişimini durdurmaya inanın meyhaneden de giden var, camiden de giden var. Ülkemi, vatanımı, milletimi, devletimi yedirmem, teslim etmem diyerek ölüme koşan yiğitler ve kahramanların destanıdır 15 Temmuz. Darbe girişimi gerçekleşseydi ne olacaktı. Türkiye'de nasıl bir yönetim olacaktı. Kim Türkiye Cumhuriyeti Devletimizi yönetecekti. Gaflet, delalet ve ihanet üçünü de görüyoruz. Siyaset uğruna, oy uğruna bu ihaneti, gafleti ve delaleti yine görüyoruz. Türkiye büyük bir badireyi atlattı. Cumhuriyetimize, devletimize milletimiz yine sahip çıkmıştır" dedi.

"Baki olan Türkiye Cumhuriyeti Devletimizdir"

Yaşanan darbe girişiminin planlı programlı olduğunu ve Türkiye Devleti'ne karşı yapılan bir oyun oluğunu belirten Altınok, "Oyunların farkında olmalıyız. Yazanlar kim, aktörler kim, figüranlar kim. Amerika kime bu kadar sahip çıkar. Yani diyelim ki 11 Eylül saldırılarında Bin Ladin bunu sorumlusu kabul edildi. Amerika'ya böyle bir saldırı yapılacak Bin Ladin'i biz alacağız ve geri vermeyeceğiz. Ülkemizde böylesine bir fatura ve bedel var. Biz NATO üyesiyiz güya stratejik ortağız. Kime sahip çıkar Amerika bu kadar. Yani Müslüman kardeşlerimiz ne olur uyanalım, gözümüz açalım. İngilizler, Osmanlı'yı nasıl yıkarız diye bir çalışma başlatıyorlar. Çalışmalardan bir tanesi de şu -bu lafımı kimse yanlış anlamasın- diyor ki ancak din ile Osmanlı'yı yıkabiliriz. Nasıl yıkarız, aşiret reisleri ve şeyhlerle, koca Osmanlı'nın yıkılış hikayesi de budur. Yine 1923'de dönemin İngiliz başbakanı, parlamentoda bir konuşma yapıyor. Diyor ki bizim Osmanlı bakiyesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırları bizim sınırlarımız değil. Bizim sınırlarımız ve politikamız Sevr Antlaşmasıdır. Biz Türkiye'nin değerlerinden elimizi çekmeyeceğiz. Onun için ne ne olur Rabbimin ayetlerine sımsıkı sarılın. Bu oyunlara bir daha çocuklarımız düşmesin. Parlak beyinlerimiz düşmesin. 15 Temmuz'dan ders alalım. Ne olur bundan sonra ki rotamızı, politikamızı Anadolu'muzun saf, temiz, Müslüman, mümin vatandaşları dikkatli bir şekilde belirleyelim. Heba edecek devletimiz heba edecek çoluğumuz, çocuğumuz, geleceğimiz yok. Ders almamız lazım. Dolayısıyla 15 Temmuz yine bir kahramanlık öyküsüdür. Sonuçta baki olan Türkiye Cumhuriyeti Devletimizdir" diye konuştu.

Törene Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınoluk, Keçiören Kaymakamı Mehmet Akçay, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda şehit ailesi ve gazi katıldı. Tören, şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildikten sonra 15 Temmuz Şehitler Anıtı önüne karanfil bırakılarak sona erdi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel