Son dakika haberleri! Kadirli'de Ekmeğe Zam Geldi Vatandaş Tepki Gösterdi: "Bir Ekmek Yiyorduk Onu da Yiyemez Olduk"

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli, Düziçi, Sumbas, Bahçe ve Hasanbeyli ilçelerinde yapılan zamla ekmeğin fiyatı 3 TL'den 4 TL'ye çıktı, vatandaşlar "Bir ekmek yiyorduk, onu da yiyemez olduk" diye tepki gösterdi.

Kadirli Gıda Maddeleri Esnaf Odası'nın girdi fiyatlarındaki maliyetler nedeniyle ekmeğe zam yapılması talebi, Osmaniye Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği tarafından onaylandı. 4 ay önce 3 TL'den satılmaya başlanan 210 gram ekmeğin fiyatı 4 liraya çıktı. Bu sabah itibarıyla Osmaniye'nin Kadirli, Düziçi, Sumbas, Bahçe ve Hasanbeyli ilçelerinde ekmek zamlı fiyattan satışa sunuldu.

Vatandaşlar, zamma tepki gösterirken; fırıncı esnafı ise fiyatın düşük olduğundan dert yandı. Vatandaş Emrah Başkaya, "Bu ekmeğin fiyatı çok yüksek. Buna göre kimsenin alım gücü yoktur. Bir insan bir günde ortalama 4 kişilik bir aile 10 ekmek tüketir o da 40 TL para yapar. Bu asgari ücretle çalışıp bu ekmeği yiyebilecek insan yok yani. Allah yardım etsin hepimize Allah yardımcımız olsun. İnsanlara gerçekten üzülüyorum" dedi.

"BİR EKMEK YİYORDUK ONU DA YİYEMEZ OLDUK"

Kadirli'de artan ekmek fiyatlarına tepki gösteren vatandaşlar, şunları söyledi:

"Ülkede şu asgari ücrete, memur maaşına zam geldiği için bu kadar zam gelmesini gayet normal görüyorum. Onlara zam gelmeseydi bunlara zam gelmezdi. Bugün ben de esnafım, bu malzemelere çalışanlara zam geldiği için onlarda zam yapmak zorundular diye düşünüyorum."

"İstanbul'a zam geldi hemen buraya zam geldi. Neden böyle oluyor ben de bilmiyorum. Allah bize sabır versin diyorum başka bir şey demiyorum."

"Şartlar çok zor, geçim çok zorlaştı. Ben de çok şaşırdım ilk geldiğim için, tuhafıma gitti baktım ekmek 4 lira yazmışlar. Yapacak bir şey yok alıştık, bu şartlara alıştık."

"Düşünecek bir şey var mı, herkes açlıktan ölüyor. Bir ekmek yiyorduk onu da yiyemez olduk"

"Yukarıdakiler yiyor, içiyor. Biz böyle bakıyoruz. Herkes kese dolduruyor pantolonun cebini dolduruyor. Bu kadar olmaz ki."

Fırıncı esnafı Fahrettin Gök ise "Şu anda vermiş oldukları zam az bile. Unun torbası nereden baksan 100 lira koydular. Şu an fırıncıların durumları iyi değil, mecbur yapmak zorunda kaldılar. Yapacak bir şey yok. Simit yapıyoruz 1 liraya,10 liraya çıktı maliyetleri. Una zam gelmese, buğdaya zam gelmese, bizim alacağımız şeylere 1 iken 5 olmasaydı şu anda zam yapma şeyimiz yoktu."

ANKA / Yerel