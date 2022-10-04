Son dakika haberleri! Hava ambulansı yeni doğan bebeği hayata bağladı Yerel Haberler Son dakika haberi... Hava ambulansı yeni doğan bebeği hayata bağladı Nevşehir Devlet Hastanesi Kadın Doğum Servisinde erken doğum ile dünyaya gelen 750 gramlık bebek, Sağlık Bakanlığının hizmete sunduğu helikopter ambulans ile Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan Yoğun Bakım Servisine sevk edildi. Hava ambulansı yeni doğan bebeği hayata bağladı NEVŞEHİR - Nevşehir Devlet Hastanesi Kadın Doğum Servisinde erken doğum ile dünyaya gelen 750 gramlık bebek, Sağlık Bakanlığının hizmete sunduğu helikopter ambulans ile Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan Yoğun Bakım Servisine sevk edildi. Nevşehir Devlet Hastanesi Acil Jinekoloji polikliniğine müracaat eden H.M. yapılan muayene ve görüntülü tetkiklerden sonra Kadın Doğum Servisine yatırıldı. 26 haftalık 750 gram ağırlığında bir kız bebeği dünyaya geldi. Nevşehir Devlet Hastanesi 3. Basamak Yeni Doğan Yoğun bakım servisinde gözetim altına alınan bebeğin daha ileri tetkik, tedavi ve gelişimini tamamlaması için sevki istendi. Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği, Kayseri Bölgeden hava ambulansı talep etti. Nevşehir Devlet Hastanesi helikopter pistine inen ambulans, 750 gramlık bebeği alarak Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesine doğru havalandı. Yerel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Asım Çapacı Devlet Hastanesi Nevşehir Yerel Haberler Son Dakika

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