Son dakika haberleri... Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri engellileri unutmadı - Haberler

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Son dakika haberleri... Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri engellileri unutmadı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberleri... Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri engellileri unutmadı

Son dakika yerel haberi... Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı 10-16 Mayıs Engelliler Haftasında engellileri unutmadı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı 10-16 Mayıs Engelliler Haftasında engellileri unutmadı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Sur İlçe Jandarma Komutanlığınca '10-16 Mayıs Engelliler Haftası' çerçevesinde sorumluluk bölgesindeki 6 engelli vatandaşı ve ailelerine unutulmadıklarını hissettirmek ve jandarmayı hatırlayacakları güzel bir anı bırakmak amacıyla ziyaret edilerek çeşitli hediyeler taktim etti. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Engelliler Haftası, Jandarma, Mayıs, Yerel, Haberler

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