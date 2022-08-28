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Son dakika haberleri! Burdur'da Çıkan Yangında Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Yerel Haberler

Son dakika haberler: Burdur’un Yeşilova ilçesine bağlı Yarışlı köyünde çıkan yangında bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

MUHAMMET FATİH BAŞCI

Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Yarışlı köyünde çıkan yangında bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yeşilova'nın Yarışlı köyünde Turay Bağ'a ait evde bugün öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken ev ve çevresinde bulunan eklentiler kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: ANKA / Yerel

Yeşilova İtfaiye Burdur Yerel Haberler Son Dakika

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