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Son dakika haberleri... Bayramda şehit ailelerini ve gazileri unutmadılar

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberleri... Bayramda şehit ailelerini ve gazileri unutmadılar

Son dakika yerel haberi... Bingöl'ün Solhan ilçesinde Şehit Seyithan Özdemir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli, bayramda şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret etti.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde Şehit Seyithan Özdemir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli, bayramda şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret etti.

Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Solhan Şehit Seyithan Özdemir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli, ilçe merkezi ve köylerinde şehit aileleri ile gazileri Kurban Bayramı nedeniyle ziyaret etti. Şehit Seyithan Özdemir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Seyfettin Özdemir, "Aziz şehitlerimizin bizlere emanetleri olan kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimizi ziyaret ederek sıkıntılarını dinliyoruz. Sorunları en hızlı şekilde çözme noktasında azami gayret saf ediyoruz. Kaymakamımız Muhammed Çetin başkanlığında, aziz şehitlerimizin kabirlerini de her fırsatta ziyaret ediyoruz, dualar okuyoruz" dedi.

Ziyaretlere Solhan Kaymakamı Muhammed Çetin de katıldı. - BİNGÖL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Seyithan Özdemir Bingöl Solhan Yerel Haberler Son Dakika

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