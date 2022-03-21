Son dakika haberleri... Aşık Veysel kabri başında anıldı

ŞARKIŞLA, SİVAS (İHA) - Sivas'ta Ünlü Halk Ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, vefatının 49. yılında Sivrialan köyünde bulunan mezarında dualar edilerek anıldı.

Dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, vefatının 49. yıl dönümünde kabri başında anıldı. Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde bulunan kabir ziyaretine Vali Salih Ayhan başta olmak üzere il protokol üyeleri, Şatıroğlu'nun yakınları ve köy sakinleri katıldı. Kuran-ı Kerim ve dua okunmasının ardından katılımcılar tarafından mezara çiçek bırakıldı. Kabir ziyaretinin ardından Aşık Veysel Müzesi gezildi.

"Mayaya hizmet edenler hiç bir zaman unutulmaz"

Burada konuşan Vali Salih Ayhan, Aşık Veysel'in evrensel çapta tanındığına dikkat çekerek, "49 yıl sonra burada bir anma etkinliği düzenliyoruz. İşte sebebi hayatta izler bırakmak, çağlar aşan eserler bırakabilmektir. Medeniyetimizin ruhunda, mayasında aşk vardır. Dolayısıyla bu mayaya hizmet edenler hiçbir zaman unutulmaz. İşte biz de onu söylediği gibi 'Dostlar beni hatırlasın' diyoruz ve dostları olarak Aşık Veysel'i her zaman hatırlıyoruz ve ona sahip çıkıyoruz. Aşık Veysel, ozanlar diyarı Sivas'ın bilinirliği evrensel çapta olan, seneye de UNESCO tarafından Aşık Veysel Yılı ilan edilmesine vesile olan kişidir. Bizler de onun fikirlerinden yola çıkarak, onun rehberliğinde bir araya geleceğiz ve daha çok bu vatana hizmet edeceğiz" dedi.

"Dedem bir deryaydı"

Aşık Veysel'in torunu Burçak Keçeci ise dedesinin asla unutulmayacağını ve kalplerde yaşayacağını belirterek, "Dedemi 49'uncu ölüm yıl dönümünde saygı ve özlemle anıyoruz. Dedem bir deryaydı. Bu deryanın içerisinde vatan, insan sevgisi, birlik beraberliği, doğa sevgisi ve çalışkanlığı vardı. Yaşamı boyunca türkülerinde gelecek kuşaklara bu temel kavramları aktarmış ve öğütlerde bulunmuştur. Bu öğütler ışığında dostları onu asla unutmayacak ve kalbinde yaşatacaktır" dedi. - SİVAS