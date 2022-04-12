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Son dakika haberi | Vali Tekbıyıkoğlu, jandarma personeliyle sahur yaptı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberi | Vali Tekbıyıkoğlu, jandarma personeliyle sahur yaptı

Son dakika haber... Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Irmak Jandarma Karakolu Komutanlığında görevli jandarma personeliyle birlikte sahur yaptı.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Irmak Jandarma Karakolu Komutanlığında görevli jandarma personeliyle birlikte sahur yaptı.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Yahşihan ilçesine bağlı Irmak köyündeki Jandarma Karakolu Komutanlığını ziyaret etti. Jandarma personeliyle birlikte sahur yapan Tekbıyıkoğlu, buradaki programının ardından Kırıkkale-Ankara yol güzerganda bulunan jandarma trafik kontrol noktasını ziyaret etti. Tekbıyıkoğlu, buradaki görevli kolluk kuvvetlerinin yaptığı denetimler hakkında bilgi aldı. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünü de ziyaret eden Tekbıyıkoğlu, burada Şehit Polis Memuru Mustafa Demirbaş Eğitim Salonu'nda görevli polis memurları ile birlikte sohbet etti.

Vali Tekbıyıkoğlu'nun gece süresince gerçekleştirdiği ziyaretlerde Yahşihan Kaymakam Vekili Ahmet Nuri Demir, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen hazır bulundu. - KIRIKKALE

Son dakika haberi | Vali Tekbıyıkoğlu, jandarma personeliyle sahur yaptı

Son dakika haberi | Vali Tekbıyıkoğlu, jandarma personeliyle sahur yaptı

Son dakika haberi | Vali Tekbıyıkoğlu, jandarma personeliyle sahur yaptı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bülent Tekbıyıkoğlu, Jandarma Karakolu, Kırıkkale, Jandarma, Yerel, Haberler

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