Son dakika haberi: Türkiye Gazeteciler Federasyonu'ndan İHA muhabirine yapılan saldırıya kınama - Haberler

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Son dakika haberi: Türkiye Gazeteciler Federasyonu'ndan İHA muhabirine yapılan saldırıya kınama

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberi: Türkiye Gazeteciler Federasyonu'ndan İHA muhabirine yapılan saldırıya kınama

Son dakika yerel haberine göre Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Yardımcısı Levent Altun, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde görevini yapmakta olan İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mert Gürenç'e yapılan saldırıyı kınadı.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Yardımcısı Levent Altun, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde görevini yapmakta olan İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mert Gürenç'e yapılan saldırıyı kınadı.

TGF Genel Başkan Yardımcısı Levent Altun, İHA muhabiri Mert Gürenç'in görevini yaparken darp edilmesi ile ilgili açıklama yaptı. 24 Temmuz basında sansürün ilk kez kaldırılışının 114. yıldönümünün arifesinde yapılan bu saldırının, aynı zamanda ülke basınına yönelik bir saldırı olduğunu vurgulayan Altun, "İHA muhabiri meslektaşımız Mert Gürenç Darıca ilçemizin Yelkenkaya sahilinde kayalıklardan denize düşen ve ölümden kurtulan yaşlı bir kadını haber yapmak amacıyla kamera çekimi yaparken kadının oğlu olduğu anlaşılan kişi tarafından küfür, hakaret ve fiziki saldırısına maruz kalmıştır. Muhabir arkadaşımız saldırının ardından darp raporu alarak Darıca Emniyet Müdürlüğü'ne giderek söz konusu şahıs hakkında şikayetçi olmuştur. Basın özgürlüğünün olmadığı bir toplumda demokrasiden söz edilemez. Gazetelerin ve gazetecilerin hedef gösterildiği bir ortamda toplumsal barış sağlanamaz. Basın, tarafsız ve objektif bir biçimde haber ve bilgi akışı sağlayarak toplumu aydınlatma ve doğru bilgilendirme görevi yapmaktadır. İHA muhabiri arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yapılan saldırıyı kınıyor ve sorumlunun hak ettiği cezayı almasını bekliyoruz" dedi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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