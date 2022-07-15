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Son dakika gündem: Traktör kazasında ölen amca ve yeğeni toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı - Rıdvan Bostancı - Yerel
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Son dakika gündem haberi... Traktör kazasında ölen amca ve yeğeni toprağa verildi Karabük'ün Eskipazar ilçesinde odun yüklü traktörün römorkunun devrilmesi sonucu hayatını kaybeden amca ve yeğeni toprağa verildi.

Traktör kazasında ölen amca ve yeğeni toprağa verildi

KARABÜK - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde odun yüklü traktörün römorkunun devrilmesi sonucu hayatını kaybeden amca ve yeğeni toprağa verildi.

Dün akşam ilçeye bağlı Kuzören Köyünde odun yüklü traktörün devrilmesi sonucu Hasan Kalaycı ve Feride Aldemir hayatını kaybetmişti. Kalaycı ve Aldemir için Kuzören Köyü Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Eskipazar Kaymakamı Furkan Korkusuz, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından amca ve yeğenin naaşı aile mezarlığında toprağa verildi.

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Yerel

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