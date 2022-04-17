Sinop'ta çıkan yangının büyümesini polis önledi

SİNOP - Sinop'ta çıkan örtü yangınında yaklaşık 1,5 dönüm alan zarar gördü. Bir polis memuru dumanların içine girdi, giderek genişleyen alevlerin önünü keserek yangının büyümesini engelledi.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Karakum mevkisine bağlı Nisi Göleti tesisinde meydana geldi. Kurumuş otların bulunduğu alanda yangın çıktı. Dumanları gören tesis görevlisi Yavuz Şen, kontrol ettiğinde büyük bir alana yayıldığını fark etti. Durumun 112'ye bildirilmesinin ardından itfaiyeden önce bölgeye gelen bir polis memuru, yangın söndürme tüpüyle dumanların arasına girerek alevlerin önünü kesti. Bir süre sonra tüpün gazı bitince de bulduğu bir sopa ile otlara vurarak alevlerin ilerlemesini durdurdu. Ardından ikinci yangın söndürme tüpü ile dumanların içine giren tesis görevlisi ile polis memuru, durumu tamamen kontrol altına alındı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri ise alanda yeni bir yangın çıkmaması için soğutma çalışmaları başlattı.

Tesiste görevli Yavuz Şen, "Küçük bir duman gördüm, aracımla geldim baktım ama kuru ot olduğu için büyüyebileceğini düşündüm. İtfaiyeyi aradım, geldiler söndürdüler. Otlar yanmış, ağaçlara sarmıştı burası hep ormanlık, ormana sarmadan müdahale ettik. İtfaiye ekipleri de geldi, soğutmada yardımcı oldular" dedi.

Nisi Göleti'nde yaklaşık 1,5 dönüm alanın zarar gördüğü yangının çıkış sebebi ise bilinmiyor.