Son dakika haberi | Şehit ailesinden Kaymakam Çiçek'e teşekkür ziyareti Son dakika haber: Şehit Hava Pilot Üsteğmen Ahmet Refik Alp'in ailesi Emet 3 Eylül İlkokulu Z Kütüphanesine şehidin isminin verilmesinden dolayı Emet Kaymakamı Hasan Çiçek'e teşekkür ziyaretinde bulundu. Şehit Hava Pilot Üsteğmen Ahmet Refik Alp'in ailesi Emet 3 Eylül İlkokulu Z Kütüphanesine şehidin isminin verilmesinden dolayı Emet Kaymakamı Hasan Çiçek'e teşekkür ziyaretinde bulundu. 1971 yılında Sivas'ta şehit olan Şehit Hava Pilot Üsteğmen Ahmet Refik Alp'in eşi Zehra Alp, Yeğeni Halil Kamil Sayın ve Emet Ceviz Dere Araştırma Derneği (ECDAD) Başkanı Ali Duyan ile birlikte Emet Kaymakamı Hasan Çiçek'i makamında ziyaret ederek 3 Eylül İlkokulu Z Kütüphanesine şehidin isminin verilmesinden dolayı teşekkür ettiler. - KÜTAHYA İhlas Haber Ajansı / Yerel Eylül Emet Yerel Haberler Son Dakika

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