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Son dakika haberi... Şarkışla'da çıkan anız yangını korkuttu

Son dakika haber... Şarkışla'da çıkan anız yangını korkuttu Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaklaşık 10 dönüm arazide çıkan anız yangını söndürüldü Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaklaşık 10 dönüm arazide çıkan anız yangını söndürüldü.

Şarkışla'da çıkan anız yangını korkuttu

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaklaşık 10 dönüm arazide çıkan anız yangını söndürüldü

SİVAS - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaklaşık 10 dönüm arazide çıkan anız yangını söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın Şarkışla ilçesi Ortaköy Çermik mevkiinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle yaklaşık 10 dönüm bir alanda anız yangını çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Şarkışla Belediyesi İtfaiye ekipleri ve jandarma sevk edildi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler yangını büyümeden söndürdü. Jandarma yangın ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Bardak - Yerel

Şarkışla Jandarma Sivas Yerel Haberler Son Dakika

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