Son dakika haberi: Polisler çocuklarla eğlenceli bir gün geçirerek genel güvenlik konularında bilgilendirilmede bulundular Son dakika haber... Erzincan'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kuran kursunda eğitim gören çocuklarla eğlenceli bir gün geçirerek genel güvenlik konularında bilgilendirilmede bulundular. Erzincan'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kuran kursunda eğitim gören çocuklarla eğlenceli bir gün geçirerek genel güvenlik konularında bilgilendirilmede bulundular. Ergenekon Mahallesinde bulunan Erzincan İl Müftülüğüne bağlı Ergenekon Camii Kur'an kursunda eğitim gören 70 öğrenciye; güvenli internet kullanımı, trafik güvenliği ve genel güvenlik konularında polisler tarafından bilgilendirme yapıldı. Gerçekleştirilen etkinlikte Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, çocuklarla birebir iletişim kurarak hediye dağıttı. Ayrıca Kur'an kursu öğrencileri, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü personeli ve polislerle birlikte oyun ve sportif etkinlikler yaptılar. - ERZİNCAN İhlas Haber Ajansı / Yerel Erzincan Yerel Haberler Son Dakika

Haberler ›› yerel ›› Son dakika haberi: Polisler çocuklarla eğlenceli bir gün geçirerek genel güvenlik konularında bilgilendirilmede bulundular - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.