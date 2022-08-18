Son dakika haberi! Milletvekili İshak Gazel'den hastane müjdesi, Yoncalı FTR yıl sonu tamam

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı Katip üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Yoncalı'da yapımı devam eden 100 yatak kapasiteli Fizik Tedavi Hastanesi'nin (FTR) yıl sonunda hizmete sunulacağını bildirdi.

Yapılan ve yapılacak olan yatırımlarla Yoncalı'nın termal ve sağlık turizmi açısından önemli bir merkez haline geleceğini ifade eden Gazel, "Kütahya'nın sağlık turizmi potansiyelinin ortaya çıkartılması için Yoncalı temel merkezlerimizden birisi. Milletvekilimiz Ceyda Çetin Erenler ile birlikte şu an yapımı devam eden Fizik Tedavi Hastanesi'ne ziyaret ettik.

Şimdi buradan müjdeli veriyorum; yıl sonu itibariyle bu hastanede hastalarımız tedavi almaya başlayacak. Kütahya'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve mevcut Yoncalı Fizik Tedavi Hastanesi'nde toplam 475 yatak kapasitesi var. Bunlara ilave olarak Tavşanlı'da da 95 yatak var. Kütahya, yeni bitecek 100 yatak kapasiteli hastaneyle birlikte sağlık turizminde önemli bir konuma gelecek. Dünyada sağlık turizmine harcanan para 75 milyar doları geçti. Buradan bizim mutlaka payımızı almamız lazım. Bunun için önemli ve özel çalışmalar yapıyoruz. Belediye ve İl Özel idare ve Sağlık Bakanlığımız yaptığı çalışmalar var. Hatta Gençlik ve Spor Bakanlığımız yaptığı çalışmalar var. Yoncalı'ya yapılan 3 sahanın geçici kabulünü yaptık. Bu halkımızın hizmetine sunulmuş bir yatırım oldu. İnşallah önümüzdeki süreçte Yoncalı sağlık ve termal turizmin önemli bir merkezi haline gelecek" diye konuştu. - KÜTAHYA