Son dakika haberi... Mehmet Göker, Tarım Kredi Kooperatifi Marketinde Fiyatları Karşılaştırdı: "Biz Bir İndirim Göremedik"

Son dakika haberleri: CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Burdur’daki Tarım Kredi Kooperatifi marketine giderek fiyat karşılaştırması yaptı. Göker “Az önce fiyatları karşılaştırdık. Biz, bir indirim, halkın yararına maliyet göremedik. Zaten yeterli sayıda ürün olmadığı gibi söylendiği gibi de ürünlerdeki fiyatlarda herhangi bir indirim yok” dedi.

MUHAMMET FATİH BAŞCI

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Burdur'daki Tarım Kredi Kooperatifi marketine giderek fiyat karşılaştırması yaptı. Göker "Az önce fiyatları karşılaştırdık. Biz, bir indirim, halkın yararına maliyet göremedik. Zaten yeterli sayıda ürün olmadığı gibi söylendiği gibi de ürünlerdeki fiyatlarda herhangi bir indirim yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı indirimli satışlar Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde bugün başladı. CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Burdur İl Başkanı İzzet Akbulut ile birlikte Burdur'daki Tarım Kredi Kooperatifi marketine giderek fiyat karşılaştırması yaptı.

Göker, alışveriş için markete gelen bir vatandaşa fiyatları sordu. Vatandaş, "'Tarım Kredi ucuzladı' diyorlar. Hani şeker? Şekere kuyruğa giriyoruz. Şeker fabrikası kapansın da bizim furyamız mı kalsın? Yazık değil mi herkese" dedi.

"FİYATLAR AYNI, HİÇ DEĞİŞMEMİŞ"

Vatandaş, Mehmet Göker'in "Fiyatlar ucuzlamış mı' sorusuna, "Fiyatlar ucuz değil, iki misli. Kuru sabun 50 lira olursa ne olur" diye yanıt verdi. Vatandaş, daha önce de Tarım Kredi marketine geldiğini belirterek, "Fiyatlar aynı, hiç değişmemiş" diye konuştu.

"BİZ BİR İNDİRİM GÖREMEDİK"

Mehmet Göker ise marketin önünde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Az önce fiyatları karşılaştırdık. Biz, bir indirim, halkın yararına maliyet göremedik. Tarım Kredi Market önündeyiz. Zaten yeterli sayıda ürün olmadığı gibi söylendiği gibi de ürünlerdeki fiyatlarda herhangi bir indirim yok. Dolayısıyla teyzemin de dediği gibi üfürüp duruyorlar. Verdiğiniz sözü tutun. Vatandaşın raflardaki birincil derecedeki ürünlerine indirim sözü vermiştiniz. Bunu da bir an önce yerine getirin."