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Son dakika haberi | Kınalar yakıldı, takılar takıldı, kınalı kuzular askere böyle uğurlandı

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Son dakika haberi | Kınalar yakıldı, takılar takıldı, kınalı kuzular askere böyle uğurlandı

Son dakika gelişmesine göre Afyonkarahisar'da kınaların yakıldığı, takıların takıldığı ve canlı müzik eşliğinde doyasıya eğlenildiği asker eğlencesi adeta bir şölen havasına dönüştü.

Afyonkarahisar'da kınaların yakıldığı, takıların takıldığı ve canlı müzik eşliğinde doyasıya eğlenildiği asker eğlencesi adeta bir şölen havasına dönüştü. Afyonkarahisar'da kılanı kuzular askere böyle uğurlandı.

Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Fatih mahallesinde askere uğurlanacak gençler için asker eğlencesi düzenlendi. Şölene hazırlanır gibi hazırlanan asker adayı Serhat Acar'ın annesi Pınar ve babası Cemil Acar günler öncesinden evlerinin önüne dev bir Türk bayrağı astı. Daha sonra davetiye bastırarak yüzlerce davetliyi düğüne davet eden aile, canlı müzik için ise bir organizasyon şirketi ile anlaştı. Önceki gün akşam saatlerinde başlayan asker düğününde Serhat Acar ve askere gidecek geçler gönüllerince eğlenerek vatani görevleri öncesi şölen havasında bir kutlama yaptılar. Gecenin ilerleyen saatlerinde Serhat Acar'a babası Cemil Acar ve Dayısı Recep Könül tarafından kınalar yakıldı.

Düğünde daha sonra takı merasimine geçilerek kimisi hediyelik altın kimisi de döviz takarken, asker adayı Serhat Acar'ın arkadaşları tarafından da metrelerce uzunluğunda Türk parası takıldı.

Düğün ve eğlence gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Karahisar Şölen Yerel Haberler Son Dakika

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