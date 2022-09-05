Son dakika haberi! Kılıçdaroğlu şehit ailesini ziyaret etti Yerel Haberler Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ordu şehidinin ailesine ziyarette bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ordu şehidinin ailesine ziyarette bulundu. Kılıçdaroğlu, Kuzey Irak'da Skorsky tipi helikopterin ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yaptığı sırada kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin Ordu'nun Fatsa ilçesindeki ailesini ziyaret ederek anne Ayten ve baba Yılmaz Kesti'ye taziye dileklerini iletti. Şehidin ailesi ile görüşen Kılıçdaroğlu, basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından evden ayrılarak yarın gerçekleşecek Giresun ilindeki grup toplantısı için hareket etti. - ORDU Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kemal Kılıçdaroğlu Ordu Yerel Haberler Son Dakika

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