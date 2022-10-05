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Son dakika haberi: Jandarma ekipleri bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor

Yerel Haberler

Son dakika haberi: Jandarma ekipleri bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor

Edinilen son dakika gelişmesine göre Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Dalama İlkokulu ve Ortaokulu'ndaki öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik Kadın Acil Destek Hattı (KADES) uygulaması başta olmak üzere çeşitli konularda bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Dalama İlkokulu ve Ortaokulu'ndaki öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik Kadın Acil Destek Hattı ( Kades ) uygulaması başta olmak üzere çeşitli konularda bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca tarafından 'Jandarmadan Şiddete Karşı Tek Dokunuş KADES tanıtımı ve Jandarma Görevde Çocuklarımız Güvende Faaliyeti' çerçevesinde, Efeler ilçesi Dalama İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğretmen ve velilerle buluşularak şiddetin tanımı ve çeşitleri, şiddet mağdurlarının başvuru yöntemleri, 6284 Sayılı Kanun, KADES uygulaması, çocuk yaşta erken ve zorla evlilik konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirildi. Programda ayrıca öğrencilere suçtan korunma ve kişisel güvenlik konularında bilgilendirme yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Jandarma Dalama KADES Aydın Yerel Haberler Son Dakika

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