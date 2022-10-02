Son dakika haberi: İranlı, Suriyeli ve Afgan Kadınlar, Mahsa Amini'nin Ölümünü Saçlarını Keserek Protesto Etti

Son dakika haberler... Aksaray’da İran, Afganistan ve Suriye uyruklu bir grup kadın, İran'da Mahsa Amini’nin başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından öldürülmesini protesto etti. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde toplanan kadınlar, Amini’nin öldürülmesinin ardından sokaklara dökülen İranlı hemcinslerine, saçlarını keserek destek verdi.

KEMAL ONUR ATALAY

Aksaray'da İran, Afganistan ve Suriye uyruklu bir grup kadın, İran'da Mahsa Amini'nin başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından öldürülmesini protesto etti. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde toplanan kadınlar, Amini'nin öldürülmesinin ardından sokaklara dökülen İranlı hemcinslerine, saçlarını keserek destek verdi.

Aksaray'daki 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nın önünde bugün bir araya gelen İran, Afganistan ve Suriye uyruklu kadınlar, İran'da başörtüsünü tam kapatmadığı gerekçesiyle gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ahlak polisi tarafından öldürülmesini, saçlarını keserek protesto.

Kent merkezindeki meydanda toplanan İranlı Tina Kalhor ve beraberindeki Suriyeli ve Afgan kadınlar "İran Özgür Bırakılsın" "İran'ın İslamlaştırılmasına Hayır" diyerek sloganlar eşliğinde saçlarını kestiler.

İranlı Tina Kalhor, protestocu kadınlar adına yaptığı açıklamada, "Saçlarımızı burada kesiyoruz ve sesimizi tüm dünyaya duyurmak istiyoruz. İran'a artık özgürlük gelsin ve rejim değişsin, mollalar defolup gitsin. Bizler, molla rejimi istemiyoruz. İran'da hiç kimse istemiyor ama bunlar zorbalıkla kalıyorlar. Bunlar, krallar gibi yaşıyorlar, milleti kandırıyorlar. Bir kadın olarak ülkemde yaşananları gördüğüm zaman kalbim paramparça oluyor, kahroluyorum. Benim kız kardeşim, abilerim orada zulüm altında ama bizim elimizden hiçbir şey gelmiyor. Ben, hakkımızın peşindeyim. 6 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. İnşallah benim ülkeme de özgürlük gelir, rejim değişir. Bunlar defolup gitsin, biz de ülkemize dönüş yapalım" dedi.