Son dakika haberi! Hatay Büyükşehirli Sporcular, Akademi Hastanesi'ne Emanet - Haberler

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Son dakika haberi! Hatay Büyükşehirli Sporcular, Akademi Hastanesi'ne Emanet

ANKA - Yerel
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Son dakika haberi! Hatay Büyükşehirli Sporcular, Akademi Hastanesi'ne Emanet

Son dakika haber... Hatay Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Akademi Hastanesi ile yapmış olduğu sağlık protokolünü bir yıl daha uzattı.

Hatay Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Akademi Hastanesi ile yapmış olduğu sağlık protokolünü bir yıl daha uzattı.

Sağlık protokolünü, Hatay Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Metin Açık ve Akademi Hastanesi Başhekimi İbrahim Yaman imzaladı.

Süper Lig'de mücadele eden Hatay Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün Kadın Basketbol Takımı, Erkek Voleybol Takımı ve Erkek Hentbol Takımı sezon boyunca Akademi Hastanesi'nin sağlık hizmetlerinden faydalanacak.

ANKA / Yerel

Büyükşehir Belediyespor İbrahim Yaman Hatay Yerel Haberler Son Dakika

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