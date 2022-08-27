Son dakika haberi: Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, Arsuzlu Yurttaşlarla Bir Araya Geldi

Hatay Büyükşehir Belediye (HBB) Başkanı Lütfü Savaş, Arsuzlu yurttaşlarla bir araya geldi. Arsuz ilçesine bağlı Helvalı, Madenli, Derekuyu, Üçgüllük, Konacık, Tatarlı ve Işıklı mahalle sakinleriyle buluşan Savaş, vatandaşların taleplerini dinledi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Arsuzlu yurttaşlarla bir araya geldi. Lütfü Savaş'a ziyaretlerinde CHP Hatay milletvekilleri Mehmet Güzelmansur, Suzan Şahin ve İsmet Tokdemir eşlik etti. Savaş, Arsuz halkı ile bir araya geldiği ziyaretlerde, Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan altyapı ve üstyapı çalışmalarını anlattı.

"ÇİFTÇİ VARSA HATAY'DA TARIM VE EKONOMİ VARDIR"

Arsuz ilçesine bağlı Helvalı, Aşağı Kepirce ve pirinçlik mahallelerini kapsayan sulama suyu projesi hakkında konuşan Savaş, "Artık 17 bin dönüm arazi sulu tarıma geçmiş olacak. Bu üç köyümüze ve ayrıca iki bölgemize hayırlı olsun. Mahsulleri inşallah çok bereketli olur. Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçiye desteğimiz devam edecek. Onlar varsa Hatay'da tarım ve ekonomi vardır" dedi.

"HER NOKTADA ÇİFTÇİMİZİN YANINDALAR"

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından üç mahalleye yapılan sulama suyu projesi hakkında konuşan eski AKP İskenderun İlçe Başkanı ve mahalle sakini Vedat Tosun, Helvalı, Pirinçlik ve Aşağı Kepirce mahallelerini kapsayan toplamda 17 dönümlük arazinin bu sayede sulanacağını ve sulu tarıma geçiş yapılacağını ifade etti. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin her noktada çiftçinin yanında olduğunu vurgulayan Tosun, 3 bin 323 metre uzunluğunda yapılan çalışmanın çiftçiye ekonomik anlamda yüzde 200 katkı sağlayacağını belirterek Lütfü Savaş'a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

"İKTİDARIN 21 YILDA YAPAMADIĞINI BİZ YAPTIK"

HBB tarafından Hatay'a yapılan hizmetlerin önemine vurgu yapan Savaş, "Hatay'da iktidarın 21 yılda yapamadığını muhalefet belediyesi olarak şu ana kadar biz yaptık. Bunu gururla paylaşıyorum. İmkanları peşkeş çekmeden temel sorunlarımızı çözmek için var gücümüzle mücadele ettik" diye konuştu. Yapılacak hizmetler için atılan adımların hükümet tarafından karşılık görmediğine değinen Savaş, "Gönderdiğimiz yazıların yüzde 95'i maalesef geri dönmüyor. Devlet bir bütündür, yazışmalar karşılıklı saygı ve sevgi içerisinde yürümesi lazım. Bütün hizmetleri imkanlarımızı zorlayarak ve gecemizi gündüzümüze katarak yapmaya gayret ediyoruz" dedi.

"SUYU BİLE SİZE VEREMEYELİM DİYE UĞRAŞIYORLAR"

HATSU'nun şu anki ekonomik durumu hakkında açıklama yapan Savaş, "Suyu bile size veremeyelim diye uğraşıyorlar. HATSU'ya 46 milyon lira elektrik faturası geldi. Bizim sizden su faturası olarak aldığımız ücretlerin tamamı bugüne kadar bile 46 milyon etmedi. Diğer giderler ve yatırımların yanı sıra şu anda 30 büyükşehir belediyesi içerisinde en düşük su ücreti bizde. Maliyeti 12 buçuk lira olmasına rağmen en son zamlar hariç biz 5 liraya su veriyoruz" diye konuştu. 4 buçuk yıldır devam eden kırsal kalkınma projesi hakkında bilgi veren Savaş, "14 bin 500 üretici ile birlikte hareket ediyoruz. Bunların hiçbiri büyük çiftçi değil. Fide ve tohum ihtiyacı olan ve ürettiğini satamayan insanlar var. Malını satamayanlarla sözleşmeli tarım yaptık. Satamayanları biz alacağız" dedi.