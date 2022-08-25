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Esenyurt'ta vatandaşın sel sularına kapılarak böyle sürüklendi

Yerel Haberler

Esenyurt'ta vatandaşın sel sularına kapılarak böyle sürüklendi Esenyurt'ta Pınar Mahallesi'nde sel suyunun içinden geçmeye çalışan bir kişi ayağının kaymasıyla düşerek sürüklendi.

Esenyurt'ta vatandaşın sel sularına kapılarak böyle sürüklendi

İSTANBUL - Esenyurt'ta Pınar Mahallesi'nde sel suyunun içinden geçmeye çalışan bir kişi ayağının kaymasıyla düşerek sürüklendi. Vatandaşın sel suyuna kapılma anı da kameraya yansıdı.

Esenyurt'ta bulunan Haramidere şiddetli yağışlar nedeniyle yine taştı. Pınar Mahallesi'nde yollar göle dönerken, daha önce yaşanan sel felaketinde boşaltılan evleri yeniden su bastı. Vatandaşlar ve seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşadı. Sel suyundan geçmeye çalışan bir vatandaşında ayağı kayarak düştü. Düşen vatandaş sel suyuna kapılarak sürüklendi. Yaşanan o anlarda cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun göle döndüğü, sürücülerin ve vatandaşların zor anlar yaşadığı görülüyor. Bir vatandaşında suyun içinden geçmeye çalışırken ayağının kayıp düştüğü ve sürüklendiği görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdal Can İçelli - Yerel

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