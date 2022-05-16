Son dakika haberi | Engelli bireyler 1 günlüğüne de olsa asker olma sevinci yaşadı - Haberler

Fiziksel engellerinden ötürü askerlik hizmetini yerine getiremeyen engelli bireyler, bir günlük temsili askerlik yaptı.

Engelliler Haftası çerçevesinde Tugay Komutanlığına sabah saatlerinde gelen engelli vatandaşlar, öncelikle askeri elbiselerini giydi. Askeri eğitim almalarının ardından yemin töreni için yerlerini aldı. Yemin töreninin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Ali Fuat Atik ve protokol üyeleri, engelli vatandaşlara terhis belgelerini teslim etti.

Törende konuşan 11'inci Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Cengiz Güven, "Bugün, engelli vatandaşlarımıza yönelik olarak icra edilen Temsili Askerlik Yemin Töreninde aramızda katılarak bizleri onurlandırdınız. Sizleri kışlamızda görmenin mutluluğu içerisindeyiz. Şahsım ve 11'inci Komando Tugay Komutanlığı personeli adına şükranlarımı sunarım. Anayasanın 72. maddesinde her Türk vatandaşının hakkı ve ödevi olarak belirtilen askerlik mükellefiyeti, asker-millet kavramının dünyadaki yegane örneği teşkil eden bu husus Türk milleti için bir onur vesilesidir. Kutsal askerlik görevini yerine getiren her birey bunun haklı gururunu ömür boyu taşımaktadır. Silah altına alınmaları mümkün olmayan engelli vatandaşlarımız bu hak ve ödevlerini sembolik olarak yerine getirmelerini sağlamak maksadıyla bugünü tertiplemiş bulunmaktayız" dedi.

Konuşmanın sonrasında engelli vatandaşların geçiş töreni gerçekleşti. Aile buluşmasının ardından silah sergisinin gezilmesiyle tören sona erdi. Tugay Komutanlığında düzenlenen törene; Valimiz Sayın Ali Fuat Atik, 11'inci Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Cengiz Güven, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Veysel Yanık, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, kurum amirleri, askerler ve engelli bireylerin aileleri katıldı. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel