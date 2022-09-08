Son dakika haberi: Efes Selçuk'ta Kurtuluş Coşkusu. Başkan Sengel: "100 Yıllık Barışın Gururuyla Cumhuriyetimizin İkinci Yüz Yılına Kararlılıkla ve Coşkuyla Yürüyoruz"

Son dakika haberine göre İzmir'in Selçuk İlçesi'nde düşman işgalinden kurtuluşun 100'üncü yıl dönümü görkemli bir törenle kutlandı. Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Kurtuluşumuzun yıl dönümünde, 100 yıllık barışın gururuyla, cumhuriyetimizin ikinci yüz yılına kararlılıkla ve coşkuyla yürüyoruz” dedi.

İzmir'in Selçuk İlçesi'nde düşman işgalinden kurtuluşun 100'üncü yıl dönümü görkemli bir törenle kutlandı. Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Kurtuluşumuzun yıl dönümünde, 100 yıllık barışın gururuyla, cumhuriyetimizin ikinci yüz yılına kararlılıkla ve coşkuyla yürüyoruz" dedi.

Efes Selçuk'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü nedeniyle ilçe meydanında görkemli bir tören yapıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından bir konuşma yapan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Cumhuriyetin, laikliğin, 'Tek Sevdamız Atatürk' diyenlerin kenti Efes Selçuk; kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlu olsun" dedi.

Başkan Ceritoğlu Sengel, şöyle devam etti:

"Bugün emperyalizmin işgalinden kurtuluşumuzun 100. yılını kutluyoruz.100 yıldır bağımsız bir ülkede yaşıyoruz…100 yıldır dünyanın dört bir yanında savaşlar sürerken, biz barışı her şeye rağmen yaşıyor ve yaşatıyoruz…100 yıldır şanlı bayrağımızı ülkemizin dört bir yanında gururla dalgalandırıyoruz…100 yıllık egemenliğimizi, dünyanın büyük devletlerinin tüm gücü ve hevesine rağmen yurdumuzda kurtuluş ateşini yakanlara borçluyuz. İzmir'den düşmana ilk kurşunu atan Hasan Tahsin'e borçluyuz… İşgal altındaki İstanbul'dan ve yurdun dört bir yanından Milli Mücadele'ye akın akın katılan on binlerce vatan evladına borçluyuz… Ama en çok da 'Geldikleri gibi giderler' diyebilme cesaretini ulusumuzun kurtuluş zaferiyle taçlandıran Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz… ve elbette onun hep yanı başında olan, ülkemizi tüm zorluklara rağmen ikinci bir dünya savaşının acılarından kurtaran İsmet Paşamıza borçluyuz."

" 100 YILLIK BARIŞIN GURURUYLA CUMHURİYETİN İKİNCİ YÜZYILINA YÜRÜYORUZ"

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yaklaşan 100. yılına vurgu yapan Başkan Sengel, "Şimdi artık kurtuluşumuzun yıl dönümünde, 100 yıllık barışın gururuyla; Cumhuriyetimizin ikinci yüz yılına kararlılıkla ve coşkuyla yürüyoruz. Aradan geçen 100 yılda yurdumuzu savunmak için şehit olan vatan evlatlarına ve gazilerimize minnettarlığımızla; barışı korumaya kararlıyız. Savaş ve işgal yıllarından Cumhuriyete uzanan büyük destanı, hiçbir vatandaşımızı dışarıda bırakmadan, yeni bir yüz yıla taşıyacağız. Cumhuriyetimizin ikinci yüz yılını demokrasi ile taçlandıracağız… Dahili ve harici tüm bedbahtlara rağmen, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyetini; barışın, kardeşliğin, eşitliğin, özgürlüğün ve demokrasinin büyük ülkesi haline getireceğiz. Bedbahtlar geldikleri gibi gidecekler; geriye memleket sevdasıyla huzur ve refah içerisinde kucaklaşan kocaman bir ulusun gururu ve coşkusu kalacak" dedi.

Sengel'in konuşmasından sonra Efes Selçuk'un kuruluşunun 100'üncü yılı nedeniyle düzenlenen resmi tören, okunan şiirler ve zeybek gösterisi ile devam etti. Törenin sonunda, Efes Selçuk Belediye Tiyatrosu tarafından hazırlanan "Kurtuluşun 100. Yılı" adlı gösteri katılımcıları duygulandırdı.