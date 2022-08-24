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Son dakika haberi | Efes Selçuk Pamucak Sahili, Keçifest'e Ev Sahipliği Yapacak

Yerel Haberler

Son dakika haberi | Efes Selçuk Pamucak Sahili, Keçifest'e Ev Sahipliği Yapacak

Son dakika gelişmesine göre Efes Selçuk Pamucak Sahili, "Biat Değil İnat" sloganıyla yola çıkan KeçiFest'e ev sahipliği yapacak.

Efes Selçuk Pamucak Sahili, "Biat Değil İnat" sloganıyla yola çıkan KeçiFest'e ev sahipliği yapacak.

Pamucak Sahili, 2019'dan bu yana ev sahipliği yaptığı festivallere bir yenisini daha ekliyor. Türkiye'nin birçok yerinden KeçiFest'e gelecek katılımcılar, üç gün boyunca müzik, edebiyat, sinema, tiyatro, sahne performansları, standup gösterileri, yoga, dans, heykel, pandomim, oyun, seramik atölyesi ve söyleşilerle dolu günler geçirecek.

KeçiFest'in açılış günü olan 26 Ağustos Cuma günü Pentagram, Moğollar, Perdenin Ardındakiler, Dedublüman, Sedef Sebüktekin ve Batu Akdeniz sahne alacak. KeçiFest, 27 Ağustos Cumartesi günü Hayko Cepkin, Yüksek Sadakat, Ozbi, Niyazi Koyuncu, Mavi Gri, Mengene ve Erdal Bayrakoğlu konserleri ile devam ederken 28 Ağustos Pazar günü de Feridun Düzağaç, REDD, Bulutsuzluk Özlemi, Şanışer & Sokrat ST, Aylin Aslım ve The Madcap konserleriyle son bulacak.

Kaynak: ANKA / Yerel

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