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Son dakika haberi | Dazkırı'da şehit aileleri ve gazilere iftar verildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberi | Dazkırı'da şehit aileleri ve gazilere iftar verildi

Son dakika haberler: Afyonkarahisar Dazkırı Kaymakamlığı tarafından ilçedeki şehit aileleri ve gazilere iftar yemeği verildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Afyonkarahisar Dazkırı Kaymakamlığı tarafından ilçedeki şehit aileleri ve gazilere iftar yemeği verildi.

İftar programına Dazkırı Kaymakamı Sercan Sakarya, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Bilal Ceylan, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Gökhan Durak, SYDV Müdürü Soner Mutlu, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Kaymakam Sakarya, vatan için, bayrak için, ezan için canlarını seve seve feda eden şehit aileleri ve gazilerin devletin bütün imkanları ile yanlarında olduklarını belirtti. İftar yemeğinin ardından şehit aileleri ve gazilerle sohbet eden Kaymakam Sakarya aileler ile yakından ilgilendi. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika haberi | Dazkırı'da şehit aileleri ve gazilere iftar verildi

Son dakika haberi | Dazkırı'da şehit aileleri ve gazilere iftar verildi

Son dakika haberi | Dazkırı'da şehit aileleri ve gazilere iftar verildi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Karahisar, Hisarcık, İftar, Şehit, Yerel, Haberler

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