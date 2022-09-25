Son dakika haberi... CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem: Selde 10 Bin Dönümün Üzerinde Elma Bahçesi Zarar Görmüş. Zararın Bir An Önce Karşılanması Gerekiyor

Son dakika yerel haberi... CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, ilde etkili olan sağanak ve dolu yağışından olumsuz etkilenen Dündarlı beldesindeki çiftçileri ziyaret etti. Adem, "Selde telef olan 94 tane koyun ve 10 bin dönümün üzerindeki elma bahçesindeki mahsul zarar görmüş. Oluşan zararın bir an önce karşılanması gerekiyor" dedi.

CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, ilde etkili olan sağanak ve dolu yağışından olumsuz etkilenen Dündarlı beldesindeki çiftçileri ziyaret etti. Adem, "Selde telef olan 94 tane koyun ve 10 bin dönümün üzerindeki elma bahçesindeki mahsul zarar görmüş. Oluşan zararın bir an önce karşılanması gerekiyor" dedi.

Niğde'de geçen gün etkili olan sağanak ve dolu yağışı, merkez ilçeye bağlı Dündarlı beldesindeki elma bahçelerine zarar verdi. Dündarlı beldesini ziyaret eden Erhan Adem, sel ve dolunun neden olduğu zararı yerinde inceledi. Meyve bahçeleri zarar gören çiftçilerin sorunlarını dinleyen Adem, üreticinin zararının karşılanması için yetkililere çağrı yaptı.

"OLUŞAN ZARARIN BİR AN ÖNCE KARŞILANMASI GEREKİYOR"

Erhan Adem, "Dündarlı kasabamızda meydana gelen dolu yağışı ve ardından oluşan sel felaketinden dolayı zarar gören çiftçilerimizi, yönetici arkadaşlarımla birlikte ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Selde telef olan 94 tane koyun ve 10 bin dönümün üzerindeki elma bahçesindeki mahsul zarar görmüş. Artan maliyetler nedeniyle zaten zor günler yaşayan üreticimiz, doğal afet nedeniyle mahsul alamaz duruma geldi. Zararına üretim yapmaya çalışan çiftçimiz ne yapacağını bilemez duruma geldi. Bu zor günde çiftçilerimizin yanında olduk. Oluşan zararın bir an önce karşılanması gerekiyor. Çiftçimizin yanında olarak bu konunun takipçisi olacağız" dedi.