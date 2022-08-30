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Son dakika haberi: Canını feda eden şehitler için aşure dağıtıldı

Yerel Haberler

Son dakika haberi: Canını feda eden şehitler için aşure dağıtıldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bilecik Muhtarlar Derneği, gelenek haline getirdiği aşure dağıtma etkinliğini bu defa 30 Ağustos Zaferi'nde canını feda eden şehitler anısına gerçekleştirdi.

Bilecik Muhtarlar Derneği, gelenek haline getirdiği aşure dağıtma etkinliğini bu defa 30 Ağustos Zaferi'nde canını feda eden şehitler anısına gerçekleştirdi.

Bilecik'te 30 Ağustos Zafer Bayram'ının 100'üncü yıldönümü coşkulu bir programla kutlandı. Kutlamalar çerçevesinde protokol üyeleri çelenk sunumu yaparak şehitlik ziyareti gerçekleştirdi. Şehitlik ziyaretinin ardından Atatürk Parkı önünde Bilecik Muhtarlar Derneği tarafından aşure standı kuruldu. Stantta muhtarlar 30 Ağustos Zaferi'nde vatanı için canını feda eden, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitler için aşure dağıttı.

Burada bir konuşma gerçekleştiren Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar, "Bu güzel 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamasından sonra Muhtarlar Derneği olarak Bilecik'imizin 66 tane muhtarının birlik ve beraberliğiyle Aşure etkinliği gerçekleştirdik. Bu etkinliği geleneksel hale getirdik. Bu konuda katılım sağlayan Bilecikli vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Kemal Atatürk Zafer Bayram Bilecik Yerel Haberler Son Dakika

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