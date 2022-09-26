Son dakika haberi: Bursa Veteriner Hekimler Odası'nda Katılım Grubu kazandı Yerel Haberler Son dakika yerel haberi... Bursa Veteriner Hekimler Odası'nda yapılan seçimler sonucunda Katılım Grubu 409 oyla seçimi kazanırken Çözüm Grubu 260 oyda kaldı. Bursa Veteriner Hekimler Odası'nda yapılan seçimler sonucunda Katılım Grubu 409 oyla seçimi kazanırken Çözüm Grubu 260 oyda kaldı. Seçilen yönetim şu isimlerden oluştu. Asıl Üyeler; Melike Baysal, Harun Batmaz, M. Erol Kaplan, Onurhan Gülsün, Sezer Alan Yedek Yönetim Kurulu; Şükriye Çelikkollu, Dila Dayı, Göknil Eriş, Eren Şahin, Osman Çağlar Ortanca Denetleme Kurulu; Zorlu Beşik, İlker Yasin Bayoğlu Haysiyet Kurulu; Hıdır Bayülgen, Bülent Tümer, Dr. Tamer Tunaer, Serkan Albay, Oktay Güzel Yedek; Alper Öncel, Engin Ayan Büyük Kongre Delegeleri: Hüseyin Bolten, Prof. Dr. Levent Aydın, Prof. Dr. Ebru Yalçın, Prof. Dr. Çetin Volkan Akyol, Dr. Fulya Taşangil Akıncı, Dr. Can Baklacı, Nedim Maraç, Abdurahman Özkar, Yusuf Enginar Yedek; Prof. Dr. Ayşegül Eyigör, Prof. Dr. Seran Temelli, Mithat Deniz, Çetin Kadir Yılmaz, Mustafa Hakkı Tahtasız, Tuncay Karadeniz, Serdar Çakmak, Fikriye Umutkan, Nejdet Eriş. - BURSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel İlker Yasin Eren Şahin Bursa Yerel Haberler Son Dakika

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