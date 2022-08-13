Son dakika haberi... Bilecik Jandarma Eğitim Komutanlığı görevine Tuğgeneral Uğur Ertekin atandı Son dakika haber... Jandarma Genel Komutanlığındaki atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlanırken, emekli edilen Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak'ın yerine Tuğgeneral Uğur Ertekin atandı. Jandarma Genel Komutanlığındaki atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlanırken, emekli edilen Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak'ın yerine Tuğgeneral Uğur Ertekin atandı. Jandarma Genel Komutanlığına mensup bazı general ve albayların emekliliğe sevki, bir üst rütbeye terfileri ve yeni göreve atanmalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak emekli edildi. Çolak'ın yerine Siirt İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin göreve getirildi. - BİLECİK İhlas Haber Ajansı / Yerel Jandarma Bilecik Yerel Haberler Son Dakika

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