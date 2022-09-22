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Son dakika haber... Zeytin Dalı Harekat bölgesinde TSK unsurlarına saldırı: 3 yaralı

Yerel Haberler

Edinilen son dakika gelişmesine göre Zeytin Dalı Harekat bölgesinde TSK unsurlarına saldırı: 3 yaralı Suriye'nin Tel Rıfat kırsalından Türk Silahlı Kuvvetleri üs bölgesine terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda 3 asker yaralandı.

Zeytin Dalı Harekat bölgesinde TSK unsurlarına saldırı: 3 yaralı

KİLİS - Suriye'nin Tel Rıfat kırsalından Türk Silahlı Kuvvetleri üs bölgesine terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda 3 asker yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, terör örgütü mensupları tarafından Suriye'deki Afrin bölgesinde bulunan Zeytin Dalı Harekat bölgesinde TSK üs bölgesine roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan 3 asker, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ - Yerel

Suriye TSK Yerel Haberler Son Dakika

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