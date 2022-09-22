Son dakika haber... Zeytin Dalı Harekat bölgesinde TSK unsurlarına saldırı: 3 yaralı Yerel Haberler Edinilen son dakika gelişmesine göre Zeytin Dalı Harekat bölgesinde TSK unsurlarına saldırı: 3 yaralı Suriye'nin Tel Rıfat kırsalından Türk Silahlı Kuvvetleri üs bölgesine terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda 3 asker yaralandı. Zeytin Dalı Harekat bölgesinde TSK unsurlarına saldırı: 3 yaralı KİLİS - Suriye'nin Tel Rıfat kırsalından Türk Silahlı Kuvvetleri üs bölgesine terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda 3 asker yaralandı. Edinilen bilgiye göre, terör örgütü mensupları tarafından Suriye'deki Afrin bölgesinde bulunan Zeytin Dalı Harekat bölgesinde TSK üs bölgesine roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan 3 asker, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Yerel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ Suriye TSK Yerel Haberler Son Dakika

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