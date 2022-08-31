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Son dakika haber | Yangının meydana geldiği ayak tedbir amaçlı üretime kapatıldı

Yerel Haberler

Son dakika haber | Yangının meydana geldiği ayak tedbir amaçlı üretime kapatıldı

Gelen son dakika haberine göre Genel Maden İşçileri Sendika (GMİS) Başkanı Hakan Yeşil, Türkiye Taşkömürü (TTK) Gelik Müessesinde Mekanize kazığında oksijenle kömürün birleşmesi sonucunda yangın çıktığını bu nedenle bir facia yaşanmaması için tedbir amaçlı ayağın yapıldığı üretime kapatıldığını açıkladı.

Genel Maden İşçileri Sendika (GMİS) Başkanı Hakan Yeşil, Türkiye Taşkömürü (TTK) Gelik Müessesinde Mekanize kazığında oksijenle kömürün birleşmesi sonucunda yangın çıktığını bu nedenle bir facia yaşanmaması için tedbir amaçlı ayağın yapıldığı üretime kapatıldığını açıkladı.

Başkan Yeşil açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Gelik'te mekanize kazığı dediğimiz, sistemler biliyorsunuz çalışmaya başladı. Mekanize kazığının yapıldığı ayakta şuanda milyonda bir diye tabir ettiğimiz değerler yükselmeye başladı. Bunun sebebi de tamamı işçi açıklarıdır. Bu mekanize kazığının yapıldığı ayakta milyonda bir diye tabir ettiğimiz değerler yükselmeye başladı. Bunun sebebi de işçi açıklarıdır. Çünkü çalışılmayan ayaklarda oksijenle kömür uzun süre temas ettiğinde kömür yanmaya başlıyor. Açık alev değil gizli gizli yanmaya başlıyor. Bunu fark eden kurum yetkilileri uzman arkadaşlarımız takip ediyor. İş güvenliği ve iş sağlığı açısından. Ermenek'teki iş kazalarından sonra. Daha da dikkatliler. Alınan önlem çerçevesinde değerlerin azaltılması için geçici olarak Gelik'de ki mekanize kazı yapılan ayak şu anda başından dibinden kapatıldı. Tabi orada milyon dolarlık bir yatırım var. Bu malzemeler zarar görmez çünkü açık alevli bir yangın değil. Sadece kurumumuz tarafından geçici önlem alındı. Bir Soma olayı yaşamamak için önlemler alınarak arkadaşlarımızın hayatlarını tehlikeye sokmamak için geçici süreyle kapatılmıştır. Çok önemli bir olay yok gizli saklı bir olayda yoktur. Bakanlık düzeyinde herkesin haberi vardır. Tamamı işçi açıklarından kaynaklıdır. Devamlı çalışılması gereken bir yerdir. İşçi açıklarından dolayı mekanize kazında devamlı çalışamıyoruz. Bu anlamda burada bir sıkıntı yaşadık. Bu 2 haftalık bir konu. Geçen hafta kurum yetkilileri böyle bir önlem aldı. İşin ciddiyetinin farkındalar. Daha da büyümemesi için geçici olarak aldıkları bir önlemdir. 1 ay içerisinde de tekrar faaliyete geçecektir." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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