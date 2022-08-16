Son dakika haber | Tümgeneral Selçuk Yıldırım onuruna veda yemeği düzenlendi

Gelen son dakika haberine göre Manisa Valisi Yaşar Karadeniz tarafından, Manisa İl Jandarma Komutanı iken Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı görevine atanan Tümgeneral Selçuk Yıldırım için veda yemeği düzenlendi.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz tarafından, Manisa İl Jandarma Komutanı iken Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı görevine atanan Tümgeneral Selçuk Yıldırım için veda yemeği düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Tümgeneral rütbesi alarak, Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı görevine atanan Manisa İl Jandarma Komutanı Selçuk Yıldırım için veda yemeği düzenlendi.

Düzenlenen yemeğe Vali Yaşar Karadeniz, Merkez Valisi Abdulkadir Yazıcı, Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Başsavcı Ali Ulvi Yılmaz, Adalet Komisyon Başkanı Şahap Mutlu, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve protokol üyeleri katıldı.

Manisa'nın görev yaptığı en güzel yerlerden biri olduğunu ifade eden Tümgeneral Selçuk Yıldırım üç yıllık süre içerisinde Manisa'da görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti belirtti.

İki yıldır Tümgeneral Selçuk Yıldırım ile birlikte görev yaptığını ifade eden Vali Yaşar Karadeniz, görev yaptığı süre içerisinde gerçekleştirdiği uyumlu ve gayretli çalışmaları nedeniyle Tümgeneral Selçuk Yıldırım'a teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi. - MANİSA