Karabük gündem haberleri... Silahlı saldırıda ölen tribün lideri Subaşı memleketi Karabük'te toprağa verildi Yerel Haberler Karabük haberleri: Silahlı saldırıda ölen tribün lideri Subaşı memleketi Karabük'te toprağa verildi İstanbul'da bir alışveriş merkezindeki kafede uğradığı silahlı saldırıda ölen Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün tribün lideri Seyit Subaşı memleketi Karabük'te toprağa verildi. Silahlı saldırıda ölen tribün lideri Subaşı memleketi Karabük'te toprağa verildi KARABÜK - İstanbul'da bir alışveriş merkezindeki kafede uğradığı silahlı saldırıda ölen Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün tribün lideri Seyit Subaşı memleketi Karabük'te toprağa verildi. Beşiktaş'ın tribün liderlerinden Seyit Subaşı (45), Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinin kafesinde tartıştığı kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Adli tıp incelemesinin ardından memleketi Karabük'ün Eskipazar ilçesine getirilen Subaşı için cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazına müteakip Yusuf Bey Camiinde düzenlenen törene Subaşı'nın yakınlarının yanı sıra İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanan Subaşı'nın naaşı aile mezarlığında toprağa verildi. Yerel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı alışveriş Beşiktaş Karabük Subaşı Yerel Güncel Haberler

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