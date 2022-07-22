Son dakika haber! Şehit Bozkurt için mevlit programı düzenlendi

Eren Abluka-22 operasyonunda şehit olan Kayserili Uzm. J. VII. Kad. Çvş. Mustafa Bozkurt'un baba ocağında Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz ile birlikte Eren Abluka-22 operasyonunda EYP patlaması sonucu şehit olan Kayserili Uzm. J. VII. Kad. Çvş. Mustafa Bozkurt'un Mevlid-i Şerif programına katıldı. Mevlit programında şehit ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dileyen Başkan Büyükkılıç, Kuran-ı Kerim tilavetinde de bulundu.

Şehit Bozkurt'u dualarla andıklarını vurgulayan Büyükkılıç; "Kayserili şehidimiz Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt'un mevlidine katılarak, kahraman şehidimizi dualarla andık. Şehidimize bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aziz Türk Milletinin başı sağ olsun" diye konuştu. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel