Son dakika haber | Şehit annesi: 'Allah, güvenlik güçlerimizin ayaklarına taş değdirmesin'

Şehit oğlunun kabrini ziyaret eden 86 yaşındaki acılı anne Bedriye Hamlı, güvenlik güçlerine dua ederek, "Allah ayaklarına taş değdirmesin" dedi.

Samsun'da şehit aileleri Kurban Bayramı arefesinde yakınlarının kabirlerini ziyaret edip şehitlerine dua etti. Samsun Asri Mezarlığı'nda İl Emniyet Müdürlüğü'nün şehitliklere düzenlediği ziyaret sırasında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar yapıldı.

Emniyet Müdürü Urhal'dan yakın ilgi

Şehit Astsubay İlhan Hamlı'nın kabri başında hazır bulunan şehit annesi Bedriye Hamlı, Samsun İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal tarafından ziyaret edilerek eli öpüldü, başsağlığı dilendi. İl Emniyet Müdürü tarafından şehit mezarlarına tek tek kırmızı gül bırakıldı.

Güvenlik güçlerine dua

Emniyet Müdürü Urhal'ın şehitlik ziyareti sonrası oğlunun kabri başında duygularını paylaşan şehit annesi Bedriye Hamlı, "Şehitlerimizi ve bizi unutmayanlardan Allah razı olsun. Samsun İl Emniyet Müdürümüze teşekkür ediyorum. Allah, güvenlik kuvvetlerimizin ayaklarına taş değdirmesin. Şehit vurulunca değil, unutulunca ölür. Şehitlerimizi unutmayan herkesten Allah razı olsun. 86 yaşındayım, 30 senedir bu şehitlikte her arefe her bayram bu buz gibi mermer taşının başındayım. Hiç kimseden maddi bir beklentimiz yok. Şehit ailelerinin hatırı sorulsun, şehitlerimiz hatırlansın bu bize ziyadesi ile yeter" diye konuştu. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Yerel