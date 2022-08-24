Son dakika haber... Osmaniye'de Müftülüğün Onayı ile Köy İmamının Düzenlediği Ezanı Güzel Okuma Yarışması, Yarışmaya Üç Gün Kala Müftülük Kararı ile İptal Edildi

Son dakika haberi... Osmaniye'nin Dervişiye Köyü Merkez Cami imamı Hamza Demir, köyde düzenlediği Ezanı Güzel Okuma Yarışması’nın yarışma tarihine üç gün kala iptal edilmesi ile ilgili olarak sosyal medyada; “Üç gün kala muhtar, valiliğe gidip, ‘Ben bu yarışmada yokum, köy muhtarı olarak, bu yarışmayı desteklemiyorum, köy halkı desteklemiyor’ diyerek dilekçe vermiş. Müftü Yardımcımız beni aradı. ‘Bu yarışma iptal, muhtarın şikayeti üzerine, usulsüz deri toplandı, usulsüz deri toplanıyor’ diyerek, bu bahanelerle, bu yarışmamızı durdurdular. Ben de Müftü beyin emrine uyarak, yarışmamızı iptal ettim” açıklamasını yaptı.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Dervişiye Köyü Merkez Cami imamı Hamza Demir, köyde düzenlediği Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nın yarışma tarihine üç gün kala iptal edilmesi ile ilgili olarak sosyal medyada; "Üç gün kala muhtar, valiliğe gidip, 'Ben bu yarışmada yokum, köy muhtarı olarak, bu yarışmayı desteklemiyorum, köy halkı desteklemiyor' diyerek dilekçe vermiş. Müftü Yardımcımız beni aradı. 'Bu yarışma iptal, muhtarın şikayeti üzerine, usulsüz deri toplandı, usulsüz deri toplanıyor' diyerek, bu bahanelerle, bu yarışmamızı durdurdular. Ben de Müftü beyin emrine uyarak, yarışmamızı iptal ettim" açıklamasını yaptı.

Osmaniye'de, Dervişiye Köyü Merkez Cami imamı Hamza Demir, sosyal medya hesabında yayınladığı videoda, köyde yapacakları "Ezanı Güzel Okuma" yarışmasına önce onay verildiğini ancak köy muhtarının müftülüğe başvurusunun ardından yarışmanın

"İki aydan beri Dervişiye Köyü camimizde, tertip komitesiyle birlikte dört defa toplantı yaptık. Köyler arasında 'Ezan Okuma Yarışması' yapmayı planlıyorduk. Bu yarışmanın maddi ve manevi desteği noktasında, en başta köy halkımız, köy muhtarlığımızın katkıları ile tüm çevre imam hatiplerinin öncülüğünde yapmayı planladık, kararlar aldık. Resmi olarak dilekçelerimizi verdik, müftülüğe.

Müftülük, 'usulsüz' diyerek, bir yazı gönderdi. Resmi jüri üyesi istedik. 'Jüri üyesi veremeyiz' dediler. Tekrar köy muhtarımız bir yazı yazarak, valiliğe; heyet seçti. Bunun öncülüğünde her türlü program yapılacaktı. ve valiliğe müracaat ettiler. Valilik de müftülük kanalı ile resmi yazı gönderdi.

Resmi yazıda, 'Dervişli Köyü cami imam hatibi Hamza Demir'den destek alınması uygun görülmüştür' diye müftülüğümüzün bir resmi yazısı elimize geldi. Bu anlamda ben cami imam hatibi olarak her türlü, maddi manevi yönden bu yarışmanın giderleri noktasında elimi taşın altına koyacağımı bildirdim.

Son 10 gün kala, köy muhtarımız Atilla Gök, bu yarışmadan çekildiğini desteklemediğini söylediler. Ben de 'kimse destek vermezse imam hatip olarak, iki maaşımı görmem, masrafları ben karşılıyorum' diye kendilerine söyledim. Onlar da tamam dediler.

Hazırlıklara başladık. Malzemelerimizi aldık, her şeyimiz hazır. Üç gün kala, cuma günü; muhtar valiliğe gidip, 'Ben bu yarışmada yokum, köy muhtarı olarak, bu yarışmayı desteklemiyorum, köy halkı desteklemiyor, diyerek dilekçe vermiş. Müftü Yardımcımız beni aradı. 'Bu yarışma iptal, muhtarın şikayeti üzerine, usulsüz deri toplandı, usulsüz deri toplanıyor' diyerek, bu bahanelerle, bu yarışmamızı durdurdular.

Ben de Müftü beyin emrine uyarak, yarışmamızı iptal ettim. Duyurusunu yaptım. Burada tabi olduğumuz kurumumuz, muhtar değil, valiliğimizdir, müftülüğümüzdür. Müftülük uygun görür yaparız, uygun görmez yapmayız. Müftülüğümüzün talimatı ile bu programı iptal etmiş durumdayız."