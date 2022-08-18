Son dakika haber... Mersin Emniyet Müdürü Aslan, gazetecilerle bir araya geldi

Son dakika yerel haberine göre Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, doğru bilgilendirmenin, halka doğru bilgi ulaştırmanın son derece önemli olduğunu belirterek, "Yapılan çalışmaların kamuoyuna doğru şekilde aktarılması, dosta güven, kötülere de huzursuzluk veriyor" dedi.

Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, doğru bilgilendirmenin, halka doğru bilgi ulaştırmanın son derece önemli olduğunu belirterek, "Yapılan çalışmaların kamuoyuna doğru şekilde aktarılması, dosta güven, kötülere de huzursuzluk veriyor" dedi.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Mersin Gazeteciler Cemiyeti'ni (MGC) ziyaret ederek gazetecilerle bir araya geldi. MGC Başkanı Kaya Tepe ve bazı yönetim kurulu üyeleri ile gazetecilerin katıldığı ziyarette konuşan Aslan, halkın doğru bilgilendirilmesi konusunda gazetecilerin önemli bir görev üstlendiğini söyledi.

Doğru bilgilendirmenin, halka doğru bilgi ulaştırmanın ne kadar ehemmiyetli olduğunun farkında olduklarını belirten Aslan, "Arkadaşlarımızın emeklerinin kamuoyu tarafından bilinmesi, devletin en önemli unsurları olan güvenlik teşkilatının, İçişleri Bakanlığımızın yaptıkları çalışmaların halka duyurulması son derece önemli. Bu dosta güven verirken, kötülere de bir huzursuzluk veriyor. Bunu çok önemsiyoruz. Çünkü yaptığımız her faaliyetin arkasında, bulduğumuz her suçlunun arkasında onlarca, yüzlerce arkadaşın uzunca bir süre süren emekleri var, gayretleri var, devletimizin iradesi var" diye konuştu.

Şu anda Türkiye'nin içeride ve dışarıda çok başarılı çalışmalar yürüttüğünü vurgulayan Aslan, şöyle devam etti; "İçerideki terörist varlığı son derece azaldı. Hamdolsun bunun böyle devam edip inşallah bu dönem terör örgütlerinin son nefeslerini verdikleri, yok oldukları dönem olacak. Dışarıda yine aynı şekilde askerimiz, özel harekatçılarımız, silahlı kuvvetlerimiz büyük bir mücadelenin içindeler. İyi yoldayız, iyi yolda gidiyoruz. Bu çerçevede biz de Mersin'de üzerimize düşeni arkadaşlarımızla beraber en üst seviyede yapmanın gayreti içerisindeyiz. Burada da ciddi başarılar var. Daha da iyi olacak."

Aslan, ziyaretin sonunda bazı gazetecilere İletişim Başkanlığınca gönderilen basın kartlarını taktim etti. - MERSİN